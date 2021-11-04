Токаев о работе госаппарата: Пандемия – это не оправдание

4 ноября 2021, 13:25
Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о работе госаппарата в период пандемии, передает Zakon.kz.

Мы живем в крайне непростое время – пандемия, ограничения и так далее, но это не оправдание. Именно госаппарат – основа управления государством, должен нести самую высокую ответственность, выполнять самую тяжелую работу, – сказал глава государства на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Экибастуз.


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