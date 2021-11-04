Токаев о работе госаппарата: Пандемия – это не оправдание

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о работе госаппарата в период пандемии, передает Zakon.kz.

Мы живем в крайне непростое время – пандемия, ограничения и так далее, но это не оправдание. Именно госаппарат – основа управления государством, должен нести самую высокую ответственность, выполнять самую тяжелую работу, – сказал глава государства на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Экибастуз.