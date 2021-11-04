Неожиданный фактор тяжелого течения коронавируса назвали ученые

Ученые из Австралии назвали неожиданный фактор тяжелого течения COVID-19, передает Zakon.kz.

Взаимосвязь между заболеваниями пищеварительной системы и коронавирусом, как пишет РИА Новости, выявили ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд.

Согласно результатам исследования, гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса – кислотно-желчного заброса в пищевод, приводящего к изжоге, могут повлиять и на состояние при COVID-19. За основу взяли гены, вызывающие гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Выяснилось, что она имеет общие с коронавирусом факторы риска: ожирение, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Мы обнаружили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15%-ным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при COVID-19. один из авторов работы Джу-Шенг Онга

Как отметил ученый, анализ влияния общих факторов риска показал, что ожирение частично объясняет взаимосвязь между заболеванием пищеварительной системы и тяжестью заболевания.

Результаты дают возможность предположить, что ГЭРБ может играть прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе. Джу-Шенг Онга