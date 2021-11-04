Понимаем тревогу – Уразалин о просьбе жителей перенести склад с промышленной взрывчаткой

Жители села Акжар Актюбинской области просят перенести склад с промышленной взрывчаткой в безопасное место. Аким региона заявил, что вопрос находится под его личным контролем, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили журналисты, люди обеспокоены тем, что их дома расположены недалеко от склада с промышленной взрывчаткой и просят перенести его, так как не хотят повторения той ситуации, которая была в Арыси и Жамбылской области.

Ондасын Уразалин на брифинге заявил, что этот вопрос находится под его личным контролем.

Склад существует давно. Мы понимаем тревогу жителей и изучаем вопрос. Когда строили этот склад, вокруг него не было жилых домов. Но со временем по просьбе людей там были выданы разрешения на строительство жилья. Теперь возникла такая проблема. Пути решения изучаем, дал поручение обеспечить безопасность жителей. Как придем к решению, сообщим. Ситуация под моим контролем, – резюмировал аким региона.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан