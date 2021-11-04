400 вкладчиков "Отбасы банка" получили ключи от квартир в Шымкенте

В Шымкенте 400 вкладчиков "Отбасы банка" получили ключи от квартир по программе "Шаңырақ".

Теперь это жители семи многоэтажек в новом микрорайоне Туран-2. Карантинные ограничения не позволили пригласить на торжественную церемонию всех новоселов. С каждого дома позвали по несколько семей. Счастливых обладателей собственного жилья в этот день поздравили заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов и директор филиала "Отбасы банка" Даурен Саудабаев.

В числе первых новоселов – молодая семья Жолдасбековых. Азамат и Айдана поженились год назад. Глава семейства работает водителем на станции скорой помощи районной больницы в поселке Атакент Мактааральского района, а его жена – педагогом-психологом в реабилитационном центре "Болашак". Депозит в "Отбасы банке" они открыли три года назад, когда только встречались. Вместе копили на первоначальный взнос. И вот сейчас их мечта о квартире в Шымкенте воплотилась в реальность. Разделить радость детей приехали и мамы супругов. С собой они привезли шашу из конфет, ведь жизнь молодых в новой квартире должна быть сладкой.

Два месяца назад у нас родилась дочь Айым. Это большое счастье. Теперь мы вселяемся в новую трехкомнатную квартиру. Это двойная радость для нашей семьи. Хотим поблагодарить менеджеров банка, благодаря которым мы смогли подать заявку, успешно пройти все этапы регистрации документов, – делится Азамат Жолдасбеков.

Поздравления родных принимает и семья Ускенбаевых. Много лет супруги с четырьмя детьми были вынуждены арендовать жилье. Глава семейства Серик Ускенбаев работает врачом-кардиологом в Шымкентской городской поликлинике №10. По совету коллег в 2013 году он встал в очередь на получение жилья. Затем открыл счет в "Отбасы банке". Весной этого года подал заявку на участие в программе "Шаңырақ" и прошел конкурс. С первоначальным взносом Серику Ускенбаеву помогли в местном акимате, выдав жилищный сертификат на сумму 1 млн тенге.

Благодаря программе "Шаңырақ" у нашей семьи теперь есть свой шанырак. В квартире просторный коридор, удобные комнаты и кухня, а это очень важно для большой семьи. Многие до сих пор не верят, что можно в наше время приобрести жилье. Но мы пример того, что нужно ставить перед собой цели и добиваться их исполнения. В этом же микрорайоне квартиры приобрели сразу несколько моих коллег, – радуется Серик Ускенбаев.

В микрорайоне Туран-2 для участников программы "Шаңырақ" по линии местного акимата построено 27 многоэтажных домов на 1728 квартир. В октябре этого года там отметили новоселье более 200 человек. Теперь ключи от квартир получили еще 400 семей.

Вся необходимая инфраструктура есть, дворы благоустроены, оборудованы детские игровые площадки, парковки. Стоимость одного квадратного метра в новом жилом комплексе составляет 200 тыс. тенге, что гораздо ниже среднерыночной стоимости жилья в городе. Приобрести это жилье по программе "Шаңырақ" могли очередники, ежемесячный доход которых на каждого члена семьи не превышал 126 917 тенге. Ставка по кредиту по программе составляет 5% годовых, первоначальный взнос необходимо было иметь в размере 10% от стоимости жилья, – поясняет директор филиала АО "Отбасы банк" Даурен Саудабаев.

Ожидается, что до конца года ключи от квартир в новом микрорайоне получат еще 1128 человек. До весны следующего года в Шымкенте будут сданы в эксплуатацию дополнительные 18 жилых домов на 1088 квартир. Они строятся в рамках государственной программы "Нұрлы жер".