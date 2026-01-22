#Казахстан в сравнении
События

В Шымкенте 46 семей получили ключи от новых квартир

аким Шымкента вручает ключи от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:54 Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В Шымкенте продолжается планомерная работа по обеспечению населения жильем. Очередным шагом стало вручение в микрорайоне Асар-2 ключей от арендных квартир 46 семьям.

Отметим, квартиры предоставлены из коммунального жилищного фонда города гражданам, состоящим в очереди из числа социально уязвимых слоев населения. Среди получателей – лица с инвалидностью, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, многодетные семьи, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

аким Шымкента вручает ключи от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:54

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В торжественной церемонии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков. Глава мегаполиса поздравил новоселов с важным событием и подчеркнул системный характер проводимой работы.

аким Шымкента вручает ключи от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:54

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"Обеспечение граждан доступным и качественным жильем является одним из приоритетных направлений государственной политики. Для каждой семьи получение собственной квартиры – это не просто новые квадратные метры, а основа стабильности, уверенности в завтрашнем дне и благополучия", – сказал аким города.

В целом в минувшем году для социально уязвимых категорий граждан на рынке было приобретено 1 529 квартир. В настоящее время часть жилья уже передана на баланс, по остальным проводятся регистрационные процедуры и распределение квартир через АО "Отбасы банк".

аким Шымкента вручает ключи от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:54

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

С начала текущего года из распределенных 235 квартир 117 уже выданы, еще 46 семей получили ключи сегодня, оставшиеся квартиры будут предоставлены очередникам в ближайшее время.

новые дома в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:54

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Стоит подчеркнуть, по итогам 2025 года в Шымкенте введено в эксплуатацию 1 381 000 кв. метров жилья, что подтверждает устойчивую динамику жилищного строительства и реализацию поручений главы государства по обеспечению населения доступным жильем.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
