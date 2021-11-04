Кто в Алматы может привлекать деньги дольщиков

Прокуратура города Алматы разъяснила, кто и как может привлекать деньги дольщиков на строительство согласно Закону "О долевом участии в жилищном строительстве", передает Zakon.kz.

В Казахстане долевое участие в жилищном строительстве организуется тремя способами: это финансирование объекта банком второго уровня, привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома, а также получение гарантии Единого оператора (ст. 7). В первых двух случаях застройщик обязан получить разрешение акимата на привлечение средств дольщиков, а в третьем заключить договор гарантии с Единым оператором (в лице АО "Казахстанская Жилищная Компания"). При наличии у застройщика указанных документов сохранение средств граждан и юридических лиц гарантировано. Прокуратура Алматы

При этом дольщики при покупке жилья вправе требовать разрешительную документацию для ознакомления.

Правоотношения сторон закрепляются только договором о долевом участии в жилищном строительстве, который регистрируется в местном исполнительном органе. Заключение других сделок считается незаконным, и они считаются недействительными (различного рода предварительные договоры купли-продажи недостроенного объекта, договоры намерения и другие). Оплата дольщиком стоимости доли по договору производится путем внесения платежей в установленные сроки на банковский счет компании, – пояснили в прокуратуре.

В настоящее время в Алматы 43 строящихся жилых объекта имеют разрешение на привлечение денег дольщиков. Список этих компания размещен на сайтах Управления городского планирования и урбанистки Алматы, а также Единого оператора.

Для гарантированного получения жилья прокуратура призывает горожан вкладывать средства только в объекты, имеющие разрешение акимата или гарантию Единого оператора.

В надзорном органе также напомнили, что за нарушение норм законодательства в отношении недобросовестных застройщиков предусмотрена административная и уголовная ответственность.