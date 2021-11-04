Subaru на летней резине врезался в цементовоз, пострадал подросток

Subaru Legacy на летней резине попал в ДТП в Алматы на улице вдоль БАКа, за перекрестком с улицей Такежанова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В восточном направлении по улице медленно, так как она не была очищенной от снега, двигался поток автомашин, который замыкал КAMAZ.

Водитель Subaru, по всей видимости, ехал на высокой скорости, не смог справиться с управлением, стал тормозить, чтобы не въехать в движущийся впереди поток машин, и врезался в заднюю часть цементовоза.

От удара передняя часть Subaru сильно деформировалась, вылетело лобовое стекло, у КАМАZа погнулась задняя ось.

В результате ДТП водитель серьезных травм не получил, пострадал его пассажир и ребенок 2008 года рождения, который находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, выясняют все обстоятельства.

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