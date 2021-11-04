В Алматы водитель лишился Nissan Patrol из-за долгов по налогу на транспорт

Сотрудники Департамента государственных доходов Алматы совместно с представителями Палаты частных судебных исполнителей, Департамента юстиции и сотрудниками Дорожной полиции на дорогах города при помощи аппаратно-программного комплекса "Сергек" выявляют должников по налогу на транспорт, сообщает Zakon.kz.

4 ноября в ходе проведения совместных мероприятий камерой "Сергек" зафиксирована автомашина марки Nissan Patrol, за которой числится задолженность в сумме 534,1 тыс. тенге. Автомашина задержана и водворена на автомобильную штрафстоянку. Подобные мероприятия продолжатся до конца текущего года. ДГД Алматы

По данным департамента, общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспорт равняется 3,6 млрд тенге, в том числе 2,6 млрд – основная задолженность и 1 млрд – пеня.

Общее количество задолжников составило 40 541 граждан, по которым вынесены налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица и переданы в органы исполнительного производства для принудительного взыскания (Департамент юстиции и в палату ЧСИ), – отметили в ДГД.

Там напомнили, что судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны.

Кроме того, должники не смогут открыть счета, кроме тех, что необходимы для получения социальных выплат или пособий, а также образовательных депозитов.

Также, в случае непогашения гражданами своих налоговых обязательств по налогам на собственность физических лиц в отведенный законодательством срок, начисляется пеня.

Уплатить налог на транспорт физлицам необходимо до 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом, то есть за 2020 год – до 1 апреля 2021 года.

Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал Egov, в отделениях Казпочты, а также через мобильные приложения банков второго уровня.