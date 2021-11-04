В Актобе хотят открыть музей в честь Димаша Кудайбергенова

Аким Актюбинской области на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, планируется ли открыть в Актобе, родном городе Димаша Кудайбергенова, музей и другие туристические точки для его поклонников и поклонниц, передает корреспондент Zakon.kz.

Ондасын Уразалин сообщил, что такие планы имеются.

Мы исходим из того, что Димаш – гордость всего Казахстана. Это человек, который своим талантом прославил нашу страну, и в том числе конкретно наш регион, – заявил глава области.

Он добавил, что в этом направлении проводится определенная работа.

Есть коммерческие и организационные составляющие, переговоры с его представителями ведем на эту тему. Хотели бы, чтобы в нашем городе, когда будут сняты карантинные ограничения, одними из привлекательных мест для туризма являлись места, связанные с Димашем. Мы несколько мест подобрали, в том числе его дом. Многое будет, конечно, зависеть от его желания и воли, – подчеркнул спикер.

Также он сообщил, что, несмотря на карантин, в регионе три раза проводился фестиваль "Бақытты бала", связанный с именем Димаша.

Димаш постоянно посещает фестиваль. Есть планы открыть музей. Как придем к определенным договоренностям, поставим общественность в известность, – резюмировал он.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан