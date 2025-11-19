#АЭС в Казахстане
Общество

Когда ФК "Актобе" передадут новому владельцу

Актюбинская область, акимат, СЦК , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 13:42 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на брифинге в СЦК 19 ноября 2025 года прокомментировал информацию о том, что новым владельцем ФК "Актобе" стал основатель компании Qazaq Stroy Нурлан Артыкбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Шахаров напомнил о поручении президента Касым-Жомарта Токаева по коммерциализации футбольных клубов страны.

"Не просто по выкупу в частную собственность, но и развитию спорта высших достижений, особенно спортивных клубов. Потому что футбол играет большую роль для региона. Для нас очень важно не только передать этот клуб в частную собственность, но и следить за его развитием. Соответственно, данный предприниматель провел анализ по нашему клубу и намерен не просто купить, а вкладываться в развитие этого клуба", – отметил аким.

Детали, по его словам, озвучит сам предприниматель.

"На сегодня определен предприниматель, который проявил интерес к нашему клубу. Проводим работы по передаче в рамках закона. Планируем эти процедуры завершить в ближайшие месяц-два. И далее о том, какие средства будут выделены клубу, как будет развиваться клуб, ответит команда этого предпринимателя. Регион живет футболом, поэтому требования будут самые высокие. Тут дело не только в финансировании, тут развитие клуба, структура, менеджмент, это очень важно. Мы все детали будем указывать в договоре", – добавил аким.

19 октября 2025 года футболисты столичной "Астаны" одержали крупную домашнюю победу над "Актобе" в матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
