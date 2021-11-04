Мастер-класс провел хирург из Москвы в "Совминке"

В Центральной клинической больнице Алматы 4 ноября прошел мастер-класс с участием московского профессора Александра Попова.

Попов – родоначальник репродуктивной хирургии, эндовидеохирургии, роботохирургии, признанный во всем мире гинеколог-хирург, руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром, доктор медицинских наук эндоскопической хирургии МОНИИАГ, профессор, врач высшей квалификационной категории по специальности "акушерство и гинекология".

С приветственным словом выступили: профессор Кудайбергенов Талгат Капаевич, президент АО "Центральная клиническая больница", врач-кардиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук Албаев Рустам Куанышбекович, врач акушер-гинеколог, репродуктолог Локшин Вячеслав Нотанович.

В рамках мастер-класса были прооперированы две пациентки. Первая пациентка: 44 года, миома матки в сочетании с эндометриозом (хирургическое лечение по сохранению репродуктивной функции). Вторая пациентка: 31 год, эндометриома яичника, ретроцервикальный эндометриоз (рецидив).

Вместе с профессором Поповым операции проводила Алиева Шолпан Уркендовна – заведующая отделением гинекологии, врач акушер-гинеколог высшей категории, ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КазНМУ им С.А. Асфендиярова.

Стоит отметить, что отделение гинекологии ЦКБ, которую часто называют просто "Совминкой", предлагает населению хирургическое лечение гинекологических заболеваний как традиционными доступами (влагалищным или путем лапаротомии), так и эндоведиохирургию:

- гистерэктомия;

- лечение бесплодия;

- сохранение бесплодия;

- корригирующие операции при пороках развития женских половых органов;

- операции на придатках (кистэктомии, туботомии, тубэктомии, резекция яичников);

- лечение миомы матки с сохранением органа – миомэктомия;

- экстирпация культи шейки матки;

- хирургическая коррекция недержания мочи при напряжении, опущения и выпадения половых органов;

- все виды операций при эндометриозе различной локализации;

- гистероскопические вмешательства с диагностической и лечебной целью (удаление субмукозных миоматозных узлов, резекция внутриматочной перегородки, разрушение синехий, удаление инородных тел и полипов эндометрия).

Благодаря мастерству врачей отделения гинекологии АО "ЦКБ" во главе с Алиевой Ш.У. сотни женщин вернулись к полноценной и здоровой жизни.

Возможность познать радость материнства становится доступней с каждым годом.

Бесплодие является актуальнейшей проблемой, не только медицинской, а уже социальной, причем как для семьи, так и для общества в целом. На сегодняшний день в мире непрерывно внедряются новые методы лечения. Казахстанские гинекологи идут в ногу с современными методами и лучшими врачами из ближнего и дальнего зарубежья.