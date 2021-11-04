В Украине новый глава Минобороны

Парламент Украины по предложению президента страны назначил бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Новый глава Минобороны ранее занимал должность вице-премьера Украины. Также он был членом делегации Киева в контактной группе по Донбассу. Его кандидатуру на пост министра обороны предложил президент Владимир Зеленский.

3 ноября Верховная рада на пленарном заседании поддержала увольнение министра обороны Украины Андрея Тарана по его заявлению. За соответствующее решение проголосовал 341 депутат. Андрей Таран возглавлял Министерство обороны Украины с 4 марта 2020 года. 2 ноября он подал в отставку, – говорится в сообщении.