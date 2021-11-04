Карагандинца подозревают в похищении 20 млн тенге из авто в Алматы

Подозреваемым оказался ранее судимый 51-летний житель Карагандинской области, передает Zakon.kz.

На этот раз "отличился" 51-летний житель Карагандинской области, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Преступление имело место 28 октября в 10:30. Гражданин Т. незаконно проник в салон автомашины марки Mercedes, которая была припаркована на пересечении ул. Гоголя и Тулебаева, откуда тайно похитил денежные средства в сумме 20 млн тенге, – написал в Facebook заместитель начальника ДП города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Подозреваемый был задержан на территории Карагандинской области.

Установлено, что часть похищенных денег фигурант потратил на личные нужды. Остальная – изъята и приобщена к материалам уголовного дела, расследуемого следователями УП Медеуского района.

Отмечу, чужое авто злоумышленник вскрыл путем сканирования его сигнализации. В настоящее время нами проверяется причастность к данному преступлению других лиц, – резюмируется в сообщении.