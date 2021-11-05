Детям предлагают по $100 за прививку от COVID-19 в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о выплате, на которую могут претендовать дети, привившиеся от коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Право на выплату есть у детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Дети в возрасте от пяти до 11 лет имеют право на получение поощрения в размере 100 долларов, если они привьются вакциной от COVID-19 в городском центре вакцинации, — написал де Блазио в своем аккаунте в Twitter.

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 67,4% жителей мегаполиса, первую дозу получили 6,4%. Более 26% горожан не вакцинированы. Вакцинация детей и подростков от коронавируса предполагает снижение концентрации препарата.