Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 945 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 ноября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1421 случай. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных. По темпам заражения в антилидерах остаются город Алматы и Павлодарская область, сообщает Zakon.kz.

в городе Нур-Султан – 104,

в городе Алматы – 198,

в городе Шымкент – 23,

в Акмолинской области – 109,

в Актюбинской области – 48,

в Алматинской области – 130,

в Атырауской области – 22,

в ВКО – 88,

в Жамбылской области – 21,

в ЗКО – 47,

в Карагандинской области – 134,

в Костанайской области – 137,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 143,

в СКО – 163,

в Туркестанской области – 31.

Всего в стране подтверждено 945 922 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 2113 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 190,

в городе Алматы – 330,

в городе Шымкент – 30,

в Акмолинской области – 143,

в Актюбинской области – 36,

в Алматинской области – 76,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 312,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 204,

в Карагандинской области – 158,

в Костанайской области – 7,

в Кызылординской области – 20,

в Мангистауской области – 125,

в Павлодарской области – 252,

в СКО – 168,

в Туркестанской области – 44.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 896 581 человек.