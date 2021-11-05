Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 945 тысяч

5 ноября 2021, 08:01
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 ноября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1421 случай. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных. По темпам заражения в антилидерах остаются город Алматы и Павлодарская область, сообщает Zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан – 104,
  • в городе Алматы – 198,
  • в городе Шымкент – 23,
  • в Акмолинской области – 109,
  • в Актюбинской области – 48,
  • в Алматинской области – 130,
  • в Атырауской области – 22,
  • в ВКО – 88,
  • в Жамбылской области – 21,
  • в ЗКО – 47,
  • в Карагандинской области – 134,
  • в Костанайской области – 137,
  • в Кызылординской области – 19,
  • в Мангистауской области – 4,
  • в Павлодарской области – 143,
  • в СКО – 163,
  • в Туркестанской области – 31.

Всего в стране подтверждено 945 922 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 2113 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 190,
  • в городе Алматы – 330,
  • в городе Шымкент – 30,
  • в Акмолинской области – 143,
  • в Актюбинской области – 36,
  • в Алматинской области – 76,
  • в Атырауской области – 10,
  • в ВКО – 312,
  • в Жамбылской области – 8,
  • в ЗКО – 204,
  • в Карагандинской области – 158,
  • в Костанайской области – 7,
  • в Кызылординской области – 20,
  • в Мангистауской области – 125,
  • в Павлодарской области – 252,
  • в СКО – 168,
  • в Туркестанской области – 44.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 896 581 человек.


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