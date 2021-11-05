Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 945 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 ноября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1421 случай. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных. По темпам заражения в антилидерах остаются город Алматы и Павлодарская область, сообщает Zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 945 922 случая.
В Казахстане 2113 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 896 581 человек.
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