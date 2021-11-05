Эксперты рассказали о влиянии беспроводных наушников на здоровье человека

Специалисты советуют ответственно подходить к использованию современных технологий, чтобы избежать или снизить связанные с ними риски для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Эксперты предупреждают, что нельзя долго использовать Bluetooth-наушники из-за их близости к мозгу. Международное агентство по изучению рака (МАИР) говорит, что электромагнитное излучение, испускаемое мобильными телефонами и Bluetooth-устройствами, классифицируется как возможный канцероген для человека, пишет ИноСМИ со ссылкой на Al Arabiya.

Однако отмечается, что электромагнитное излучение, испускаемое Bluetooth-устройствами, находится на столь низком уровне, что потенциальный риск ограничен только случаями, когда человек находится в непосредственном контакте с излучением в течение длительного времени.

Хотя прямой связи между использованием беспроводных наушников и рака не найдено, эксперты настаивают, что люди, использующие Bluetooth-устройства, должны соблюдать простые меры предосторожности, чтобы снизить риск развития проблем со здоровьем.

Меры предосторожности: