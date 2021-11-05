В Казахстане 99 пациентов с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 5 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 5 ноября лечение от КВИ продолжают получать 42 630 человек (37 137+ и 5493 КВИ-), из них в стационарах находятся 7648 пациентов, на амбулаторном уровне – 34 982.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 538 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 155,

• на аппарате ИВЛ – 99.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 5 ноября 2021 года

3.11.2021 г. зафиксировано 120 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 170 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 80 068, летальных случаев – 5059, выздоровевших – 69 516.