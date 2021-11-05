Когда и с кем встречаются казахстанские боксеры в финале ЧМ

До завершения мирового первенства по боксу в Сербии осталось два дня, сообщает Zakon.kz.

Болельщикам предстоит только узнать имена чемпионов, которые будут определены в ближайшие два дня. И сегодня, 5 ноября, казахстанским фанатам бокса есть на кого посмотреть и поддержать.

На ринг Белграда выйдут два представителя Казахстана, чтобы завоевать золотые медали мирового первенства Темиртас Жусупов (48 кг) и Махмуд Сабырхан (54 кг).



Фото: instagram/astanaarlans

Как и в четвертьфинальных сериях, финальные бои открывает Темиртас Жусупов. В битве за золото его соперником стал Вуттичай Юрачай из Таиланда. Начало поединка в 23:00 по времени Нур-Султана.

Сразу за Темиртасом, в 23:15 выходит Махмуд Сабырхан, ему будет противостоять японец Томою Цубой.

А два других казахстанских боксера, Сакен Бибосынов (51 кг) и Серик Темиржанов (57 кг), покажут свое мастерство 6 ноября. Эти финалы будут чисто казахстано-американскими, так как, в обеих финалах будут участники из США. Начало боя Сакена с Роско Хиллом в 23:00, а Серик начнет в 23:15 с Джамалом Харви.

Куандык Шынасилов