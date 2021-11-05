Казахстанский брейк-дансер прошел в Гранд-финал мирового чемпионата

5 ноября 2021, 11:12
Фото: Instagram/amir_pdvl_predatorz

Амир Закиров вошел в состав 16 лучших би-боев мира на Red Bull BC One, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец прошел отборочный этап и теперь выступит в финальной стадии с лучшими танцорами мира за звание лучшего би-боя. Самый главный мировой чемпионат среди брейк-дансеров проходит в Гданьске (Польша).

Среди девушек Казахстан представляла би-герл Сайора, но она не смогла пройти квалификационный этап.


Финальное выступление Амира Закирова пройдет 6 ноября.

Red Bull BC One – крупнейшее в мире соревнование по брейкингу. Тысячи би-боев со всей планеты мечтают попасть на него и выиграть титул чемпиона. Несколько лет назад первым от Казахстана и стран СНГ финалистом этих соревнований был Николай Черников (Killa Kolya).

Куандык Шынасилов


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