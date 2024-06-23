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Казахстанский брейк-дансер завоевал историческую лицензию на Олимпиаду-2024

Казахстанец завоевал историческую лицензию на Олимпиаду-2024 , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 01:34 Фото: НОК РК
Амир Закиров стал первым казахстанцем в истории, который выступит на Олимпийских играх в брейкинге, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, квоту спортсмен завоевал по итогам выступления на отборочном турнире в Будапеште. Закиров дошел до финала, где показал второй результат, уступив би-бою Lee из Нидерландов. Третье место занял Hong10 из Южной Кореи.

"В сумме по итогам двух этапов квалификационной серии Амир набрал 71 очко (на старте в Шанхае он стал 15-м). В общем зачете казахстанский би-бой занял шестое место, что и позволило ему взять путевку. Стоит отметить, что брейкинг впервые попал в олимпийскую соревновательную программу. Таким образом, квота Закирова является исторической. Он станет первым казахстанцем, кто представит страну на Играх в этом виде спорте", – говорится в сообщении.

 22 июня в Будапеште казахстанец Амир Маймуратов стал обладателем олимпийской лицензии. На проходящей в Будапеште олимпийской квалификационной серии по спортивному скалолазанию казахстанец занял второе место в финальном раунде. Это позволило ему выиграть путевку в Париж.

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