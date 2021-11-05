Сухая и солнечная погода ждет казахстанцев в выходные 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6-8 ноября, передает Zakon.kz.



Сухую и солнечную погоду в выходные дни на большей части Казахстана обеспечит отрог уходящего антициклона, при этом он сохранит тенденцию на постепенное повышение температуры.

Лишь 7-8 ноября на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина северо-западного циклона, принося с собой осадки в виде дождя и снега.

На западе температура воздуха ночью -5...+5°С, днем +5...+15°С, на севере, северо-западе, в центре и на востоке республики температура воздуха ночью -3...-11°С, днем +1...+8°С, на юге страны ночью -1...-10°С, днем +3...+12°С, на юго-востоке ночью -5...-15°С, днем -3...+8°С, – сообщили в РГП "Казгидромет".