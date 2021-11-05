Беременную экс-чиновницу из ЗКО осудили на 2,5 года

К тюремному сроку приговорили беременную экс-чиновницу из Западного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Главного специалиста отдела культуры и развития языков Айдану Кардашеву осудили 2 ноября.

28-летняя чиновница в 2019 году была назначена на должность главного специалиста бухгалтерии районного отдела культуры. Приказом руководства ей было доверено право второй подписи. В период с 2019 по 2021 год она, воспользовавшись электронной цифровой подписью руководителя учреждения, незаконно перевела на свой банковский счет 939 тысяч тенге, – говорится в публикации издания "Мой город".

Из материалов дела следует, что женщина полностью признала вину и возместила материальный ущерб. К слову, она воспитывает 10-летнего ребенка, к тому же ждет второго ребенка.

Экс-чиновницу признали виновной и приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Ей пожизненно запретили занимать должности на госслужбе. Однако в связи с тем, что у осужденной есть малолетний ребенок, суд решил отсрочить наказание на три года, – отмечено в сообщении.