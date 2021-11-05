Названо имя самого богатого спортсмена планеты

Опубликован список самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен, передает Zakon.kz.

Доход каждого спортсмена, как сообщает спортивное издание Sportrico, состоит из заработной платы, призовых, рекламных контрактов, лицензионных отчислений и так далее.

В данный список вошли спортсмены из восьми видов спорта, их совокупный доход составил $25,5 млрд.

Рейтинг возглавил экс-игрок "Чикаго Буллз" – знаменитый американский баскетболист Майкл Джордан.

Топ-10

Майкл Джордан (баскетбол) – $2,62 млрд; Тайгер Вудс (гольф) – $2,1 млрд; Арнольд Палмер (гольф) – $1,5 млрд; Джек Никлаус (гольф) – $1,38 млрд; Криштиану Рональду (футбол) – $1,24 млрд; Флойд Мейвезер (бокс) – $1,2 млрд; Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,17 млрд; Лионель Месси (футбол) – $1,14 млрд; Михаэль Шумахер (автогонки) – $1,13 млрд; Роджер Федерер (теннис) – $1,12 млрд.

Куандык Шынасилов