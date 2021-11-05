Названо имя самого богатого спортсмена планеты

5 ноября 2021, 12:55
Фото: instagram.com/jordan_real_

Опубликован список самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен, передает Zakon.kz.

Доход каждого спортсмена, как сообщает спортивное издание Sportrico, состоит из заработной платы, призовых, рекламных контрактов, лицензионных отчислений и так далее.

В данный список вошли спортсмены из восьми видов спорта, их совокупный доход составил $25,5 млрд.

Рейтинг возглавил экс-игрок "Чикаго Буллз" – знаменитый американский баскетболист Майкл Джордан.

Топ-10

  1. Майкл Джордан (баскетбол) – $2,62 млрд;
  2. Тайгер Вудс (гольф) – $2,1 млрд;
  3. Арнольд Палмер (гольф) – $1,5 млрд;
  4. Джек Никлаус (гольф) – $1,38 млрд;
  5. Криштиану Рональду (футбол) – $1,24 млрд;
  6. Флойд Мейвезер (бокс) – $1,2 млрд;
  7. Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,17 млрд;
  8. Лионель Месси (футбол) – $1,14 млрд;
  9. Михаэль Шумахер (автогонки) – $1,13 млрд;
  10. Роджер Федерер (теннис) – $1,12 млрд.

Куандык Шынасилов


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