Скандал в казахстанском фристайле – что это было?

Еще в середине октября бывший член сборной по фристайлу Александр Геберт заявил, что главный тренер национальной сборной Казахстана Елена Круглыхина оскорбляла его и незаконно взимала со спортсменов деньги. Тренер все обвинения отрицает. В столичном Департаменте экономических расследований сообщили, что Геберт обращался в органы еще год назад, но ничего не добился. Что теперь намерены делать фристайлист и его бывший тренер, рассказывает Zakon.kz.

19 октября в Сети появилось видео бывшего члена национальной сборной по фристайлу Александра Геберта. Спортсмену 23 года, 14 из них он посвятил лыжному спорту. В прошлом году его исключили из сборной. По словам Геберта, это случилось из-за того, что он задавал тренеру Елене Круглыхиной неудобные вопросы про деньги, которые она якобы отбирала у спортсменов.

В конце сезона каждому спортсмену нашей сборной перечисляются деньги – остатки питания, суточных за сборы. В тот же момент главный тренер пишет нам в группу, что кому пришли эти деньги – перечислить ей на карту или же по номеру телефона на Kaspi в течение часа. Никто не мог отказать. Я требовал нормального отношения от тренера к спортсмену, но меня посылали на три буквы за такие вопросы, как: "За что мы перечисляем свои деньги лично вам на карточку?", – рассказывал Александр.

Геберт также утверждал, что Круглыхина его оскорбляла. Кроме того, в 2020 году его якобы вынудили написать заявление об увольнении, пригрозив в противном случае уволить за профнепригодность.

Главный тренер сборной Казахстана по фристайлу Елена Круглыхина отреагировала на заявления бывшего подопечного. Она выпустила видеообращение, в котором опровергла его слова.

Это командировочные средства каждого спортсмена, к сожалению, они не всегда поступают нам вовремя. Мы, тренеры, из своих денег вынуждены оплачивать питание, иногда проживание, чтобы не портить отношения с теми людьми, с кем сотрудничаем каждый год, – сказала Круглыхина.

По ее словам, на сборах, которые проходили с 1 по 18 июня 2020 года, не всем спортсменам вовремя пришли деньги. Елена заплатила за них из своего кармана, договорившись, что они позже вернут эту сумму.

Что касается увольнения Геберта, то это была вынужденная мера, утверждает Елена. У парня были плохие показатели для члена национальной сборной.

В Комитете по делам спорта и физической культуры Минкульта журналисту Zakon.kz рассказали, что Александр Геберт был исключен из национальной сборной 22 октября 2020 года.

По правилам членов сборных исключают:

- за снижение спортивных результатов;

- систематическое невыполнение индивидуального плана подготовки;

- нарушение антидопинговых правил;

- нарушение норм спортивной этики.

Что касается жалобы на поборы, то Комитет обратился в Департамент экономических расследований Нур-Султана, чтобы узнать, какое решение было принято по заявлению Александра Геберта.

На сегодняшний день комитетом направлено письмо в Департамент экономических расследований по Нур-Султану касательно предоставления информации по принятию окончательного решения по заявлению А. Геберта на Е. Круглыхину по сбору со спортсменов денежных средств, – говорится в сообщении Комитета по делам спорта.

В ДЭР Нур-Султана на запрос редакции Zakon.kz сообщили, что с жалобами на своего тренера Александр Геберт обращался еще в прошлом году. 5 октября 2020 года из Антикора в департамент поступило заявление Александра Геберта о том, что Круглыхина незаконно потребовала от него перечислить выданные спортсмену 115 тыс. тенге на ее личную карту.

При этом в заявлении не было информации о нарушении действующего законодательства, об ущербе, существенном вреде либо незаконном доходе, которые должны были быть подтверждены актами проверок, ревизий, аудита и другими. Их наличие – обязательный признак уголовного правонарушения, который бы позволил начать досудебное расследование. Поэтому 12 октября заявление Александра Геберта было направлено в Комитет по делам спорта и физкультуры для проверки доводов.

27 октября в ДЭР из комитета пришло письмо, в котором говорилось: "Фактов хищения денег в виде командировочных расходов спортсменов со стороны тренера не установлено".

В итоге у правоохранительных органов не оказалось оснований для начала расследования в отношении Круглыхиной. Заявление Геберта оставили без дальнейшего рассмотрения.

С тех пор прошел год. После исключения из сборной Александр полгода проработал на стройке, сейчас он намерен вернуться в спорт. По словам Геберта, он пытался решить вопрос с тренером мирно, не вынося на публику, но все было тщетно.

Мне на протяжении всего года запрещают тренироваться, потому что тренерам дали, так скажем, указ, что если меня с кем-то из тренеров увидят, также запретят тренироваться. Эти слова опровергаются, но если бы мне не запрещали, я бы ходил и тренировался дальше, ездил бы на какие-то сборы. А так – целый год меня никто не брал, я потерял зарплату, я работал на стройке, потом начал снова тренироваться и никто из тренеров мне не помог, – говорит Александр.

Сейчас Александр хочет продолжить тренировки, а с тренером прекратить конфликт.

Я считаю, что война ни к чему хорошему не приведет, можно долго воевать, судиться, но никто от этого не выиграет. Тем более сейчас соревнования серьезные будут, – отмечает спортсмен.

Главный тренер национальной сборной Елена Круглыхина сообщила Zakon.kz, что также намерена помириться с Александром Гебертом.