Посетительнице кафе в Караганде сломали челюсть

Посещение кафе закончилось для карагандинки серьезной травмой. Во время конфликта женщине сломали челюсть, передает Zakon.kz.

17 мая в Центральный отдел полиции Караганды обратилась 32-летняя жительница города. Она сообщила, что вечером находилась в одном из кафе, где у нее возникла ссора с неизвестной дамой. Незнакомка ударила потерпевшую и скрылась. Заявительница, получившая перелом челюсти со смещением, обратилась в медицинское учреждение без госпитализации, – сообщили в ДП Карагандинской области.

28 октября сотрудники криминальной полиции задержали 28-летнюю женщину.

Подозреваемая дала признательные показания. В полиции возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РК "Хулиганство", – отмечается в сообщении.

Ведется расследование.