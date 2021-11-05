Как долго будет закрыта казахстанско-китайская граница

Вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев пояснил, почему Китай не открывает свои границы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что основная причина – это нестабильная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

Идет процесс двойной, а иногда и тройной очистки товаров, которые поступают. Из-за этого грузы долгое время стоят на границе. Для помощи нашему бизнесу мы на постоянной основе проводим переговоры с нашими партнерами с китайской стороны. Пытаемся договориться, чтобы по тем или иным вещам мы могли максимально в короткие сроки осуществить поставку наших товаров. Пока ситуация по COVID-19 в мире не пойдет на спад, граница, скорее всего, будет закрыта, – сказал Ержан Казанбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, как только эпидситуация в мире улучшится, Китай начнет открывать свои границы.

Ранее министра национальной экономики Асета Иргалиева спросили о возможном росте цен на продукты к Новому году из-за закрытых границ с Китаем.

Тамила Языкова, Нур-Султан