"Это будет весело" – Цукерберг про Meta

5 ноября 2021, 16:50
Фото: кадр из видео

Основатель Facebook Марк Цукерберг опубликовал первую рекламную кампанию после переименования в Meta, передает Zakon.kz.

Первая кампания бренда Meta: это будет весело, – написал он в Facebook.

29 октября Марк Цукерберг во время онлайн-конференции Connect объявил о переименовании Facebook в Meta. По его словам, новый бренд связан с греческим словом μετα, обозначающим "после" или же "за пределами". То есть символизм бренда – обозначать вещи, которые произойдут в будущем.


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