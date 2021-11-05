Волейболистки "Алтая" узнали своих соперниц по клубному чемпионату мира

С 15 по 19 декабря в Турции пройдет мировое первенство по волейболу среди женских клубов, сообщает Zakon.kz.

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила список команд, одним из участником которого является казахстанский "Алтай". Коллективу из Усть-Каменогорска будут противостоять пять клубов – Carraro Imoco Conegliano из Италии, две местные команды – VakifBank Istanbul и Fenerbahçe Opet Istanbul, а также представители Бразилии – Minas Tênis Clube и Dentil Praia Clube, – сообщает пресс-служба КВФ РК.

Carraro Imoco Conegliano – победитель Лиги чемпионов Европы сезона-2020/21.

VakifBank Istanbul – вице-чемпион Лиги чемпионов Европы сезона-2020/21.

Minas Tênis Clube – победитель Клубного чемпионата среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна сезона-2019/20.

Dentil Praia Clube – победитель Клубного чемпионата среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна сезона-2020/21.

Fenerbahçe Opet Istanbul – Победитель Лиги Турции сезона-2020/21, страна-организатор.

"Алтай" едет в Турцию как победитель женского клубного чемпионата Азии-2021 в Накхонратчасиме (Таиланд).

Куандык Шынасилов