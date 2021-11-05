В МСХ планируют улучшить систему субсидирования после спецоперации Антикора

Мы не только признаем "пробелы" в распределении субсидий, но и предпринимаем работу по усовершенствованию системы субсидирования, сообщил на брифинге советник министра сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков, передает корреспондент Zakon.kz.

Хочу сказать, что с лета новое руководство министерства приступило к работе. Совместно с антикоррупционной службой была встреча. На встрече был проведен предварительный анализ рисков, выработаны совместные меры, результаты которых вы на днях услышали. Сегодня ведется работа по усовершенствованию системы субсидирования, в первую очередь – по ее оптимизации, – сообщил Рахимбеков.

По его словам, общий объем субсидий в последнее время составил порядка 350 млрд тенге.

Он подтвердил, что в министерстве не только признают наличие "пробелов" в правилах по распределению субсидий, но и говорили об этом самостоятельно.

В 2017 году я работал вице-министром, проанализировал, когда начали считать, выяснилось, что в сельском хозяйстве 65 видов субсидий. А с количеством подвидов их 135. Фермеры просто путались в них. Тогда мы 11 видов субсидий сократили. С 2018 года осталось не 65, а 54. Мы сократили погектарные субсидии из-за низкой эффективности и коррупциогенности, – сказал советник министра.

В качестве примера он озвучил, что затраты фермеров на один гектар зерновых культур составляют 30-40 тыс. тенге. Норматив субсидирования – 300-400 тенге в зависимости от области.

То есть субсидировался 1% затрат. Смысл? По правилам было предусмотрено: в мае будут посевные работы, через месяц комиссия районного акимата выезжает на поля и составляет акт. Вопрос: если в таком зерносеющем Есильском районе Акмолинской области 400 тыс. гектаров, то есть тысячи участков, то как могут специалисты районного акимата объехать тысячи участков? Притом, что у них нет машин и бензина. Естественно, что некоторые акты составлялись в кабинетах. И можно предположить, что это составлялось не бесплатно. Вот и пути коррупции, – уточнил Рахимбеков.

Он напомнил, что сегодня непосредственно распределением субсидий Минсельхоз не занимается уже несколько лет. Ведомство лишь в виде администратора программы делает заявку в Министерство финансов, а далее деньги распределяют трансфертами в областные акиматы.

Я не раз писал и говорил, что определенные меры господдержки доступны только для 2-3 % фермеров, – сказал советник министра.

1 ноября помощник главы Антикоррупционной службы Шынгыс Алекешев сообщал, что в результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства, а также акиматов городов Нур-Султан и Шымкент, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

Согласно версии следствия, преступная группа занималась хищением бюджетных средств, выделенных для субсидирования, а также организовала коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей.

Установлено более 30 лиц, многие из которых уже дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Иная информация в интересах следствия не разглашается, – заключил Алекешев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан