Избиение официанта в кафе Талдыкоргана – комментарий полиции

Словесный конфликт, который затем перешел в групповую драку, произошел около кафе "Мирас" в Талдыкоргане, передает Zakon.kz.

5 ноября около 01:30 группа лиц, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла телесные повреждения 18-летнему гражданину Е., – пояснили в департаменте полиции Алматинской области.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч. 1 УК РК "Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка".

В результате досудебного расследования выяснилось, что поначалу трое парней распивали алкоголь в кафе "Мирас". Затем один из них начал ругаться с официантом заведения. В итоге словесная перепалка перешла в массовую драку.

Подозреваемые трое лиц, возраста 20-25 лет, полицейскими установлены и доставлены в УВД, ведется разбирательство.