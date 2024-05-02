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Очередное избиение сотрудника скорой: полиция рассказала об инциденте в Атырау

Очередное избиение сотрудника скорой: полиция рассказала об инциденте в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 14:28 Фото: Zakon.kz
Пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи в Атырау. О происшествии Zakon.kz рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью 1 мая 2024 года.

"Выявлен и задержан 20-летний подозреваемый в избиении женщины-фельдшера службы скорой помощи. Для него и вызывали скорую. По результатам наркологической экспертизы установили, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени".Пресс-служба ДП Атырауской области


В отношении него возбудили уголовное дело. 

"Назначена судебно-медицинская экспертиза", – добавили в ведомстве.

В последнее время по Казахстану участились случаи нападения на медицинских работников. В начале 2024 года в Караганде злоумышленник нанес несколько ударов водителю скорой. В феврале двое мужчин напали на водителя и избили его уже в Темиртау.

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