Очередное избиение сотрудника скорой: полиция рассказала об инциденте в Атырау

Пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи в Атырау. О происшествии Zakon.kz рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью 1 мая 2024 года.

"Выявлен и задержан 20-летний подозреваемый в избиении женщины-фельдшера службы скорой помощи. Для него и вызывали скорую. По результатам наркологической экспертизы установили, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени". Пресс-служба ДП Атырауской области





В отношении него возбудили уголовное дело.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза", – добавили в ведомстве.

В последнее время по Казахстану участились случаи нападения на медицинских работников. В начале 2024 года в Караганде злоумышленник нанес несколько ударов водителю скорой. В феврале двое мужчин напали на водителя и избили его уже в Темиртау.