Даурен Абаев: Вопрос был лишь в сроках ревакцинации

О том, что старт ревакцинации был только вопросом времени, рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев, сообщает Zakon.kz.

В эфире программы "Открытый диалог 2.0" он уточнил, что вопрос был только в сроках ревакцинации, а не в ее необходимости.

Это подтверждает опыт того же Израиля, который дальше всех в мире продвинулся в этом вопросе. Кстати, там, по статистике, ревакцинированные в 20 раз реже тяжело болели коронавирусом. Сейчас, конечно же, Минздраву предстоит в соответствии с международным опытом, с рекомендациями ВОЗ четко расписать весь алгоритм ревакцинации. Первый и, наверное, главный вопрос – это срок или интервал между первой и повторной иммунизацией. Второй вопрос: какими вакцинами это все производить. Третий вопрос: как будет работать приложение Ashyq, будет ли обнуляться "зеленый" статус и так далее. первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев

Он добавил, что важно, чтобы Минздрав учел все нюансы вопроса и четко, доступно объяснил все гражданам.

Читайте также: В какие мегаполисы будут расселять жителей моногородов, рассказал Даурен Абаев