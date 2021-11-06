Типичные симптомы коронавируса у вакцинированных

Главврач отделения инфекционных заболеваний датской больницы Видовре Томас Бенфилд и иммунолог Орхусского университета Руне Хартманн рассказали о том, на какие симптомы заболевания стоит обратить внимание, если вы, будучи привитым, все же подхватили коронавирус, передает Zakon.kz.

Врачи утверждают, что у части привитых ковид будет протекать бессимптомно, но у многих будут признаки легкой простуды или гриппа. Среди наиболее частых симптомов – головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание, а также жар и потеря обоняния, но последние два пункта опустились в списке по частоте проявления, – пишет rg.ru.

Как уточняется, во временем, когда действие вакцины ослабевает и число антител в организме сокращается, течение болезни может становиться тяжелее. Здесь основную роль играют возраст (чем старше, тем выше риски) и наличие хронических заболеваний. По наблюдениям датских врачей, у пациентов старше 70 лет через полгода эффект вакцины ослабевает, а после третьего укола (ревакцинации) наблюдается клиническое улучшение.