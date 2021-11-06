Гражданина Китая признали виновным в промышленном шпионаже в США

Суд в штате Огайо признал гражданина Китая Сюй Яньцзюня виновным в промышленном шпионаже, передает Zakon.kz.

По данным Минюста США, Сюй Яньцзюнь был признан виновным по всем пунктам обвинения, в числе которых преступный сговор, попытка промышленного шпионажа и продажа секретных данных.

Расследование, арест и успешное привлечение к ответственности разведчика Министерства государственной безопасности Китая – это победа для американского народа и разведсообщества США, – приводит rt.ru слова сотрудника ФБР Джея Уильямса Риверса.

По версии гособвинения, Сюй Яньцзюнь с 2013 года целенаправленно искал работников в американской авиационной индустрии и приглашал их в Китай, где пытался за большие гонорары выведать секретную информацию.

Гражданину Китая грозит 15 лет лишения свободы.