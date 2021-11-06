В Казахстане 559 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Лечение от КВИ продолжают получать 41 424 человека (35 997 КВИ+ и 5 427 КВИ-), из них в стационарах – 7411, на амбулаторном уровне – 34 013.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 559, в состоянии крайней степени тяжести – 155, на аппарате ИВЛ – 106.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 6 ноября 2021 года

4 ноября зафиксировано 116 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов, 176 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 80 184, летальных случаев – 5065, выздоровевших – 69 692.