Еще одна область перешла в "зеленую" зону в Казахстане

6 ноября 2021, 09:34
Фото: Zakon.kz

Кызылординская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 ноября 2021 года.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, а также Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, а также Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.


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