В Павлодаре мать устроила дебош сыну из-за невестки 

6 ноября 2021, 10:00
Фото: Zakon.kz

Ссора между сыном и матерью переросла в серьезный конфликт. В Павлодарской области молодому человеку на помощь пришлось вызвать полицию, передает Zakon.kz.

Под воздействием алкоголя женщина устроила скандал собственному ребенку, не одобряя его выбор спутницы жизни.

5 ноября в полицию позвонил парень и рассказал, что его мама, употребив спиртное, начала дебоширить: раскидывать по всей квартире вещи, нецензурно выражаться, – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Приехавшим на вызов полицейским молодой мужчина сообщил, что не может ничего поделать в данной ситуации, ему стыдно перед соседями. Женщина при виде стражей порядка успокоилась. Она объяснила свой поступок тем, что выпила за обедом немного алкоголя, а потом разозлилась на сына из-за его возлюбленной.

В отношении женщины составлен административный протокол по ст. 73 КРКоАП. После профилактической беседы хозяйка квартиры извинилась перед сыном, пообещав, что такого больше не повторится.


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