Лесников подозревают в незаконной порубке деревьев в Павлодарской области

В Павлодарской области лесники подозреваются в незаконной порубке и краже леса, передает Zakon.kz.

Данное нарушение выявлено природоохранной полицией в ходе ОПМ "Браконьер".

1 ноября полицейскими района Аққулы задержаны сотрудники РГУ ГЛПР "Ертіс Орманы" по подозрению в незаконной порубке и краже сухостойных деревьев вида "сосна" на сумму около 1 млн тенге.

В ходе рейдовых мероприятий установлено, что неизвестными лицами в Шакинском сельском округе на территории Баймбетовского лесничества незаконно порублены, заготовлены и вывезены сухостойные деревья вида "сосна" в количестве 18,25 кубических метров в разных кварталах. Следы от грузовой машины привели полицейских в одно из сел соседней области. При обходе села обнаружили дом, во дворе которого были складированы бревна с места незаконной порубки. Также во дворе дома найдена пилорама – станок для переработки древесины, – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Еще один случай незаконной порубки выявлен и в Щербактинском районе. По подозрению в краже леса установлен и задержан 36-летний павлодарец, который 12 октября в лесном массиве вблизи села Садық-Ащи Щалдайского сельского округа незаконно вырубал лес. Сумма ущерба составила более 1 млн тенге.

По данным фактам проводятся досудебные расследования по ст. 340 УК Республики Казахстан, – заключили в ведомстве.