Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне – погибли более ста человек

В результате столкновения бензовоза с грузовиком в Сьерра-Леоне произошел взрыв. Сообщается о более 100 погибших, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла 5 ноября, по предварительной информации, в городе Фритаун взорвался танкер Afuel.

По информации местных СМИ, президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био назвал взрыв национальной трагедией. Он посетил больницы, а теперь отправляется на место происшествия.

Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1