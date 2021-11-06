Скончался экс-министр просвещения Казахской ССР Кажахмет Балахметов

На 96-м году жизни скончался бывший министр просвещения Казахской ССР Кажахмет Балахметов, сообщает Zakon.kz.

Об этом в соцсетях написал глава Министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

С большой скорбью получил известие о том, что сегодня ушел из жизни корифей отечественного образования, экс- министр просвещения Казахской ССР Кажахмет Балахметов. Кажахмет Балахметович внес неоценимый вклад в развитие образования в нашей стране. Он руководил сферой образования более 13 лет и уделял особое внимание вопросам обучения детей и молодежи. Наша последняя встреча состоялась этим летом, когда я поздравил Кажахмета Балахметовича с 95-летием. Он всегда отслеживал новости образования и делился своим опытом. министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

Глава Минобразования выразил глубокие соболезнования родным и близким Кажахмета Балахметовича.

Кажахмет Балахметович Балахметов родился 26 июня 1926 года в ауле №18 (Сулыколь) Ортакшиларской волости Кокшетауского уезда (ныне село Сулыколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области) в семье служащего Балахмета Хаирова.

В 1949 году окончил Петропавловский педагогический институт, в 1955 году – исторический факультет Семипалатинского педагогического института.

Трудовую деятельность начал в 1948 году учителем истории в Казгородской средней школе Айыртауского района, учителем в Володарском детском доме.

С 1960 по 1967 год – был заведующим школьным отделом Кокшетауского обкома партии, вторым секретарем комитета.

С 1968 по 1970 год – заведующим Кокшетауским областным отделом народного образования, депутатом Кокшетауского городского и областного советов.

С 1970 по 1974 год – заместителем заведующего отделом науки и образования ЦК Компартии Казахстана.

С 1974 по 1987 год – министром просвещения Казахской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР IX-XI созывов. Был членом ряда руководящих органов общественных организаций, 13 лет являлся председателем общества казахско-корейской дружбы.

Автор книг "Расцвет народного образования в Казахстане", "Школа на пути обновления", "Всполохи времени", "Мое время" и многих других работ.