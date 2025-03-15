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Общество

Скончалась первый вице-министр просвещения Казахстана

Наталья Жумадильдаева, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 17:16 Фото: facebook/Гани Бейсембаев
Ушла из жизни первый вице-министр просвещения Казахстана Наталья Жумадильдаева. 29 марта 2025 года ей должно было исполниться 60 лет, сообщает Zakon.kz.

Пост, посвященный Жумадильдаевой, опубликовал в социальных сетях действующий глава Минпросвещения Гани Бейсембаев:

"Сегодня с глубокой скорбью мы узнали о кончине нашей коллеги, первого вице-министра просвещения РК Натальи Жумадильдаевой. Свой трудовой путь она начинала учителем начальных классов. За эти годы внесла значительный вклад в развитие дошкольного и среднего образования".

Жумадильдаева в разные годы занимала должности директора школы, заместителя руководителя городского отдела образования Кызылорды, депутата Мажилиса Парламента VI созыва, была главой Департамента дошкольного образования Министерства просвещения.

Бейсембаев отметил, что особое внимание она уделяла совершенствованию системы образования и созданию условий для получения детьми качественного обучения, и подчеркнул, что уход таких профессионалов – невосполнимая утрата для всей сферы образования.

11 января 2025 года стало известно о смерти известного казахстанского ученого Мекемтаса Мырзахметова. Он скончался на 95 году жизни.

Андрей Дюсупов
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