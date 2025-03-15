Скончалась первый вице-министр просвещения Казахстана

Ушла из жизни первый вице-министр просвещения Казахстана Наталья Жумадильдаева. 29 марта 2025 года ей должно было исполниться 60 лет, сообщает Zakon.kz.

Пост, посвященный Жумадильдаевой, опубликовал в социальных сетях действующий глава Минпросвещения Гани Бейсембаев:

"Сегодня с глубокой скорбью мы узнали о кончине нашей коллеги, первого вице-министра просвещения РК Натальи Жумадильдаевой. Свой трудовой путь она начинала учителем начальных классов. За эти годы внесла значительный вклад в развитие дошкольного и среднего образования".

Жумадильдаева в разные годы занимала должности директора школы, заместителя руководителя городского отдела образования Кызылорды, депутата Мажилиса Парламента VI созыва, была главой Департамента дошкольного образования Министерства просвещения.

Бейсембаев отметил, что особое внимание она уделяла совершенствованию системы образования и созданию условий для получения детьми качественного обучения, и подчеркнул, что уход таких профессионалов – невосполнимая утрата для всей сферы образования.

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