Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

Синоптики Казахстана предупреждают о сильном ветре и тумане в ряде регионов республики, сообщает Zakon.kz.

7 ноября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области прогнозируется ветер юго-западный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 м/с, с пыльной бурей.

Ночью и утром 7 ноября в предгорных и южных районах Туркестанской области – туман.

В Костанайской области – юго-западный ветер, на севере и в центре области 15-20 м/с, днем на севере области временами порывы до 23-28 м/с.

В Шымкенте ночью и утром 7 ноября – туман.