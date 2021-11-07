Серик Темиржанов не смог взять золото ЧМ по боксу

Казахстанец Серик Темиржанов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Белграде (Сербия), сообщает Zakon.kz.

В финале в весовой категории до 57 килограммов Темиржанов встретился на ринге с американцем Джамалом Харви. Судьи единогласно отдали победу американцу.

Серик Темиржанов пополнил копилку Казахстана вторым серебром на ЧМ в Белграде.

Ранее серебряную медаль также выиграл Махмуд Сабырхан. Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов закончили выступление на мировом первенстве с золотом.

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