Серик Темиржанов не смог взять золото ЧМ по боксу

Казахстанец Серик Темиржанов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Белграде (Сербия), сообщает Zakon.kz.
В финале в весовой категории до 57 килограммов Темиржанов встретился на ринге с американцем Джамалом Харви. Судьи единогласно отдали победу американцу.
Серик Темиржанов пополнил копилку Казахстана вторым серебром на ЧМ в Белграде.
Ранее серебряную медаль также выиграл Махмуд Сабырхан. Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов закончили выступление на мировом первенстве с золотом.
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