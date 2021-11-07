Президент поздравил казахстанских боксеров с успехом на ЧМ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил призеров ЧМ по боксу, сообщает Zakon.kz.

Поздравления глава государства разместил в Twitter.

Поздравляю Темиртаса Жусупова и Сакена Бибосынова, завоевавших золото, Махмуда Сабырхана и Серика Темиржанова, ставших серебряными призерами, и капитана национальной сборной Аблайхана Жусупова, занявшего третье место на чемпионате мира по боксу! Желаю успехов нашим боксерам!