Президент поздравил казахстанских боксеров с успехом на ЧМ

7 ноября 2021, 00:27
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил призеров ЧМ по боксу, сообщает Zakon.kz.

Поздравления глава государства разместил в Twitter.

Поздравляю Темиртаса Жусупова и Сакена Бибосынова, завоевавших золото, Махмуда Сабырхана и Серика Темиржанова, ставших серебряными призерами, и капитана национальной сборной Аблайхана Жусупова, занявшего третье место на чемпионате мира по боксу! Желаю успехов нашим боксерам! Касым-Жомарт Токаев

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