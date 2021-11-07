Врач назвала продукт, снижающий уровень сахара в крови на 25%

Диабет второго типа можно сделать незначительной проблемой, если контролировать уровень сахара в крови. Доктор Сара Брюэр отметила, что в этом поможет чеснок, который снижает уровень сахара в крови на 25%, сообщает Zakon.kz.

В интервью Daily Express специалист объяснила, что это достигается за счет соединения аджоен, которое содержится в продукте.

Два-три зубчика чеснока ежедневно позволят снизить уровень "плохого", оседающего на стенках сосудов холестерина.

Наличие такого холестерина часто идет рука об руку с диабетом, подчеркивает Брюэр.

Помимо самого чеснока, эксперт советует употреблять в пищу чесночное масло. Оно улучшает толерантность к глюкозе и может уменьшить потерю белка через почки, добавила медик.