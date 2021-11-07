В резиденцию премьер-министра Ирака попала ракета

Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, он не пострадал, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, на премьер-министра была совершена "неудачная попытка покушения" с помощью беспилотника.

Отмечается, что при нападении пострадали три охранника премьера.

В районе "зеленой зоны", в которой находится посольство США и другие дипмиссии, во время нападения "произошла интенсивная перестрелка". По данным источника в службах безопасности Ирака, беспилотник, который предположительно обстрелял резиденцию премьера, перехвачен.

Ситуация в Ираке обострилась после досрочных парламентских выборов, прошедших 10 октября, на которых, по предварительным данным, победил блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра, – говорится в сообщении.

У коалиции "Аль-Фатх" во главе с Хади аль-Амири (возглавляет крупнейший в шиитском ополчении отряд "Бадр") всего 21 место, в то время как по итогам выборов 2018 года она имела 45 мест в парламенте. Коалиция подала апелляцию с требованием пересмотреть результаты голосования, сотни ее сторонников проводят акции протеста у "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии. Верховная избирательная комиссия пока не объявила окончательные результаты выборов.