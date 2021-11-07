У заболевших COVID-19 отмечены симптомы ложного обморожения

Симптом "ковидных пальцев" входит в перечень распространенных кожных проявлений у заразившихся ковидом. Российские врачи связывают его появление с группой заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление разных сосудов организма, передает Zakon.kz.

Около 20% пациентов, заболевших COVID-19, имеют кожные симптомы. В частности, "ковидные пальцы" – участки покраснения и отека кончиков пальцев рук и ног, на которых располагаются пузырьки и гнойнички, что в совокупности напоминает картину обморожения, при этом никакого дискомфорта данное состояние, как правило, не приносит, – пишет газета "Известия".

Как сообщила руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ Мария Петина, данный симптом обычно встречается у детей и подростков, в последнее время все чаще преобладает и в старшей возрастной категории. Внешне напоминает обморожение пальцев рук и ног, пальцы меняют цвет, иногда появляются красные высыпания. Пациенты жалуются на зуд, боль, отек. В редких случаях подобные проявления COVID-19 длились несколько месяцев.

В основе развития "ковидных пальцев", с одной стороны, лежит реакция иммунной системы: антивирусный белок интерферон первого типа и антитело, которое по ошибке атакует не только вирус, но и клетки кожи. С другой стороны, дисфункция эндотелия – клеток, выстилающих внутреннюю оболочку сосудов. Эндотелиальные клетки создают барьер между кровью и тканями, синтезируют и выделяют большое количество биологически активных веществ, – рассказала Петина.

В первую очередь при заражении коронавирусом нужно обратить внимание на изменения ног – часто страдают стопы и пальцы. Меняется цвет, становятся синюшными (мраморного цвета), особенно вблизи ногтевой пластины. Иногда такое явление можно заметить при осмотре рук.

В практике было несколько таких пациентов, у которых прыщи обсыпали голову, но при этом больше нигде не были зафиксированы, – уточнила врач-дерматолог, трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима.

Такие заболевания, как псориаз, атопический дерматит, пузырчатка истинная, экзема и др. после перенесенного COVID-19 часто обостряются и протекают очень тяжело. Нередко кожные заболевания дебютируют после этой инфекции, утверждают врачи.