Врач посоветовала чаще есть помидоры в период роста заболеваемости COVID-19

Российский врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала в период роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ включить в рацион помидоры. По ее словам, овощ содержит ценный антиоксидант ликопин и обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым действием, передает Zakon.kz.

Ликопин защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, – приводит rg.ru слова Круглова.

Она добавила, что "благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета".

Отмечается, что ликопин сохраняется в помидорах и после термической обработки. А в томатной пасте и кетчупе, например, его даже больше, чем в свежих овощах. Однако при термической обработке в томатах разрушается витамин С.

В кетчупе нужно контролировать содержание соли, поэтому лучше использовать пасту, как основу, и самим добавлять туда специи и соль по вкусу, – посоветовала Круглова.

Есть и противопоказания: томаты следует исключить в стадии обострения заболеваний пищеварительного тракта, воспалительных заболеваний, таких как гастродуоденит и язвенная болезнь, пока не начнется длительная ремиссия, уточнила диетолог.

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