Врач рассекретила уникальность разноцветных помидоров

Принято считать, что хорошие помидоры обязательно должны быть красного или розового цвета. Но, как оказалось, помидоры другого цвета не менее полезные, сообщает Zakon.kz.

Так, доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина встает на защиту желтых томатов, к которым многие относятся настороженно.

"Желтые томаты содержат больше каротина, нежели помидоры других цветов. Это мощный антиоксидант, снижающий риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В них много витамина C и калия, а витамин B6 благотворно влияет на состояние нервной системы". Марият Мухина

В разговоре с изданием ИА RuNews24 эксперт уточняет, что в красных помидорах много мощного антиоксиданта лицопена, который тоже способствует защите организма от вредных свободных радикалов.

В розовых томатах, как и в красных, есть антоцианы, препятствующие воспалениям.

К примеру, в оранжевых содержатся каротиноиды, включающие и "морковный" микроэлемент бета-каротин, который способствует укреплению иммунной системы.

Также экзотические черные томаты тоже обязаны расцветкой антоцианам.

По словам специалиста, серные или антоциановые томаты способствуют улучшению зрения и когнитивных функций. За счет того, что они содержат больше антиоксидантов, чем обычные помидоры, обладают дополнительными преимуществами для здоровья.

Кроме того, благодаря более высокому уровню фенолов черные помидоры являются отличным средством для профилактики многих хронических заболеваний, в числе которых артрит и диабет. Они также богаты витамином C, железом и медью.

Есть свои поклонники и у незрелых зеленых помидоров. В свежем виде они практически непригодны в пищу, зато являются сырьем для консервирования. В соленом и маринованном виде твердые и упругие плоды с толстой кожицей представляют собой прекрасную основу для салатов и холодных закусок.

2 июня 2024 года стало известно, что в Туркестанской области на фитосанитарных контрольных постах обнаружили помидоры с опасным вирусом, которые ввезли в страну из Туркменистана и Узбекистана.