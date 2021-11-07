Министерство энергетики сообщает, что на нефтеперерабатывающих заводах осуществляется бесперебойное производство горюче-смазочных материалов (ГСМ), передает Zakon.kz.

Объемов запасов достаточно для полного обеспечения потребностей населения в бензине. Таким образом, оснований и предпосылок для дефицита бензина нет, – сообщает пресс-служба Минэнергетики РК.

Также отмечается, что факты необоснованного повышения цен и попытки создать на рынке искусственный дефицит ГСМ будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные органы.